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Başkentliler Koray Avcı konseri ile coştu

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Başkentliler Koray Avcı konseri ile coştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Başkent Millet Bahçesi'nde Koray Avcı konseri düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Başkent Millet Bahçesi'nde Koray Avcı konseri düzenlendi. Avcı, binlerce Başkentliyi hareketli parçaları ile coşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği organizasyonla Koray Avcı konseri düzenledi. Gerçekleşen konserde Ankaralılar, Avcı'nın hareketli şarkıları ve sahne performansıyla keyifli anlar geçirdi. Şarkıları ve sahne performansıyla göz dolduran Avcı, hareketli şarkılarıyla vatandaşları coştururken kimi zaman da söylediği şarkılarla dinleyenleri hüzünlendirdi.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

Başkentliler Koray Avcı konseri ile coştu

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