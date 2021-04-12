Başkent'te zehir tacirlerine darbe
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Başkent'te zehir tacirlerine darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te zehir tacirlerine darbe

Ankara polisinin zehir tacirlerine yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda gözaltına aldığı 359 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Ankara polisinin zehir tacirlerine yönelik son bir haftada yaptığı operasyonlarda gözaltına aldığı 359 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 359 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 46'sı tutuklandı. Operasyonlarda 30 kg bonzai, 4.9 kg esrar, bin 150 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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