Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar ve spor tesisleri denetlendi
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Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar ve spor tesisleri denetlendi

11.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar ve spor tesisleri denetlendi

Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar, spor tesislerinde korona virüs tedbirleri denetlendi.

Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar, spor tesislerinde korona virüs tedbirleri denetlendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kaymakamı Uğur Bulut önderliğinde gerçekleşen denetimlerde yüzme havuzu, halı sahalar, spor tesisleri, camiler gibi halka açık alanlarda hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Kaymakam Bulut, denetimler sırasında HES kodunun sorgulanarak işlem yapılması konusunda iş yerlerini uyardı. Kafe ve sokaktaki vatandaşların kurallara uyması konusunda da ikazda bulunan Bulut, "Kademeli normalleşme döneminde vatandaşlarımıza mesajımız şudur ki her şey normale dönmedi. Özellikle mutasyonlu virüsün yayılma hızı çok yüksek. Vatandaşların bireysel tedbirlere azami derecede riayet etmeleri ve önem göstermeleri çok önemlidir" dedi.

Bireysel tedbirlere kendilerinin de dikkat ettiğini, denetimlerde Keçiören'deki merkezi idarenin tüm birimlerinin kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini dile getiren Bulut, denetlemelere devam edileceğini söyledi. - ANKARA

Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar ve spor tesisleri denetlendi
Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar ve spor tesisleri denetlendi
Başkent'te yüzme havuzu, halı sahalar ve spor tesisleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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