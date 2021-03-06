Başkent'te yankesicilik olayları son 4 yıla oranla yüzde 94 azaldı
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Başkent'te yankesicilik olayları son 4 yıla oranla yüzde 94 azaldı

06.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:37
Başkent'te yankesicilik olayları son 4 yıla oranla yüzde 94 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Başkent'te son 4 yıldaki yankesicilik olaylarının yüzde 94 azaldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Başkent'te son 4 yıldaki yankesicilik olaylarının yüzde 94 azaldığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından 2017-2020 yılları arasında yankesicilik suçlarındaki düşüşü gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan videoda, " 'İlimizde Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar' kapsamında 2017 yılında yankesicilik olay sayısı 2 bin 578, 2018 yılında bin 12, 2019 yılında 382 ve 2020 yılında bu sayı 131 oldu. 2017'den 2020'ye yankesicilik olayları yüzde 94 azaldı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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