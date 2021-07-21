Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı
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Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı Ankara'da gece saatlerinde sıcaklık 27 dereceyi gösterirken açık pencereler ve balkonlar kapıları hırsızlara davetiye çıkarttı.

Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı

ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde sıcaklık 27 dereceyi gösterirken açık pencereler ve balkonlar kapıları hırsızlara davetiye çıkarttı.

Gündüz saatlerinde 40 dereceye kadar varan sıcaklık, gece yarısından sonra 27 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar aşırı sıcaktan dolayı pencereleri ve balkon kapıları açık uyumak zorunda kaldılar. Bu durum hırsızlara davetiye çıkarttı.

Öte yandan Ankara'nın simgesi olan Kuğulu Park'taki kuğular da serinlemek için suya girdi.

Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı
Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı
Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı
Başkent'te aşırı sıcaklar hırsızlara davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan

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