Başkent'te 21-27 Haziran'da yapılan operasyonlarda 296 gözaltına alınan şahıstan 29 tutuklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 296 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 296 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 29'u tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce Ankara geneli yapılan operasyonlarda 296 kişi gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen
zanlılardan 29 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilogram eroin, 800 gram metamfetamin, 350 gram bonzai ve bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı