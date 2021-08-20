Başkanlar sel felaketinin yaşandığın Bozkurt'u ziyaret etti
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Başkanlar sel felaketinin yaşandığın Bozkurt'u ziyaret etti

Başkanlar sel felaketinin yaşandığın Bozkurt'u ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Akpolat, "Çarpık kentleşmenin acı sonuçlarına tanık oluyoruz. Ama hayat yeniden kurulurken yurttaşlarımızın yanındayız; dayanışmayla felaketlerin üstesinden geleceğiz'' dedi.

Türkiye, yangın felaketlerinden sonra Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kastamonu'nun Bozkurt, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası tüm kurumlar teyakkuza geçerek destek vermeye başladı. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler de selde ağır zarar gören bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dün önce Bozkurt'a ardından Abana, Çatalzeytin ve Azdavay ilçelerine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve selzedelerle buluştu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte sel bölgesine giden Akpolat'a incelemeleri sırasında; Kastamonu Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Bozkurt İlçe Başkanı Güvenç Demirezen, CHP Azdavay İlçe Başkanı Murat Karaburuk, Abana CHP İlçe Bşk. Arzu Aykın ve Çatalzeytin Bel. Bşk. Ahmet Demir ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya eşlik etti.

"DAYANIŞMAYLA FELAKETLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Başkan Akpolat, Beşiktaş Belediyesi olarak yangın ve sel bölgelerine hemen yardım ulaştırdıklarını belirterek bundan sonra da yaraların sarılması için çabalarını sürdüreceklerini söyledi. Akpolat: '' Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ile beraber sel felaketinin büyük kayıplara yol açtığı Bozkurt'a geldik. Çarpık kentleşmenin acı sonuçlarına tanık oluyoruz. Ama hayat yeniden kurulurken yurttaşlarımızın yanındayız; dayanışmayla felaketlerin üstesinden geleceğiz'' dedi.

Sel mağduru esnaf ile de görüşen Başkan Akpolat ve Başkan Çalık, sel mağdurlarının yanında olacaklarını belirttiler. Başkan Akpolat, bölgedeki çalışmalarından ötürü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sel bölgesinde kullanılamaz durumdaki caddeyi kısa sürede ulaşıma hazır hale getiren İBB ekiplerine, arama kurtarma, altyapı, temizlik, mobil mutfak gibi hizmetlerle ilk günden itibaren bölge halkının yanında olan Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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