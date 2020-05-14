Başkanı Gür, kan bağışı çağrısında bulundu Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek hem kan bağışında bulundu hem de esnaf ve sanatkarlara kan bağışı çağrısı yaptı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek hem kan bağışında bulundu hem de esnaf ve sanatkarlara kan bağışı çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışına ihtiyacın arttığını belirten Başkan Gür, Kızılay'ın yurt genelinde kan stoklarının azaldığını ve acil kana ihtiyacın olduğunu söyledi.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Recep Gür, "İnsanların ihtiyaç duyduğu kan bulunamadığı takdirde ölümler olabilmektedir. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olduğu bilinmemektedir. Ayrıca kan bağışı ile kandan bakılarak kendinizle ilgili teşhis edilen problemleri de öğrenebilirsiniz. Oysa kan vermek sadece ihtiyacı olanın yararına değil kan veren kişinin de yararınadır. Vücut kan verince rahatlar ve bazı değerler dengelenir.

Kan bağışı konusunda herkes bilinçlenmeli ve bir insan yılda ortalama 3 kez kan vermelidir. Kızılay bağışlanan kanları toplayarak kan merkezlerine göndermekte ve ihtiyacı olanlara transfer etmektedir. Duyarlı tüm esnaf ve sanatkarlarımızı kan bağışı merkezlerine giderek kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Recep Gür'le birlikte Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer de kan vererek, Kızılay'a bağışta bulundular. - ÇORUM

Kaynak: İHA