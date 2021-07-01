Başkandan Minik Elif'e ilginç doğum günü sürprizi
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Başkandan Minik Elif'e ilginç doğum günü sürprizi

Başkandan Minik Elif'e ilginç doğum günü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Mihrican ve Dursun Ali Karadeniz çiftinin kızları Elif Lina'nın 2. yaş günü isteği Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından yerine getirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Mihrican ve Dursun Ali Karadeniz çiftinin kızları Elif Lina'nın 2. yaş günü isteği Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından yerine getirildi.

Kısa bir süre önce Mihrican ve Dursun Ali Karadeniz çiftinin evlerinin bahçesinde beslediği tavuklar köpekler tarafından telef edildi. Hayvan sevgisi ile büyüyen çiftin 2 yaşındaki kızları Elif Lina ise bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadı. Minik kızın üzüntüsünü gören ailesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'den çektikleri bir video ile Elif Lina için tavuk isteğinde bulundu.

Bu istek karşısında kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, verdiği talimatla yeni tavuklar Elif Lina için temin edildi. Bizzat tavukları kendisi vermek isteyen Başkan Güler, Elif Lina'nın 2. yaş gününde ona sürpriz yaparak tavukları doğum günü pastası eşliğinde minik kıza götürdü.

Sürpriz karşısında şaşıran minik Elif Lina, yeniden kümeslerini şenlendiren tavukların mutluluğunu yaşadı.

Mihrican ve Dursun Ali çifti, kızları için isteklerini yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti. - ORDU

Başkandan Minik Elif'e ilginç doğum günü sürprizi
Başkandan Minik Elif'e ilginç doğum günü sürprizi
Başkandan Minik Elif'e ilginç doğum günü sürprizi
Başkandan Minik Elif'e ilginç doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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