Başkan Yılmaz'dan Kent Park't inceleme

05.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:15

Toplam 32 bin 146 metrekare alanda yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kır kahvesi, büfe, otopark alanları, basketbol sahası ve güvenlik birimleri ile 75. Yıl Kent Parkı, ilçe sakinlerinin yeni sosyal yaşam alanı olacak.

'NEFES ALDIRACAK ÇALIŞMALAR'

75. Yıl ve Yiğitler Mahallelerine hizmet verecek Kent Parkı'nda incelemelerde bulunduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaklaşık 2 ay önce burada çalışmalarımıza başladık. Şuanda ise yüzde 30'luk bir kısmını bitirdik. İnşallah 2020 yaz sezonunda burası kendine ait koşu yoluyla, bisiklet yoluyla, çocuk oyun alanlarıyla, piknik alanlarıyla, kır kahvesiyle Yiğitler Mahallemizin, 75. Yıl Mahallemizin, Esenevler Mahallemizin sakinlerine hizmet edecek, nefes aldıracak. Annelerin çocuklarıyla, dedelerin, ninelerin torunlarıyla hoşça vakit geçirecekleri bir ortam olacak" dedi.

'YILDIRIM'I GELECEĞE BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ'

Şehrin ana unsurlarının beton binalar değil, insanın kendisi olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım ciddi anlamda şehirleşme sıkıntıları, yenilenme talepleri olan bir ilçe ama bununla birlikte sosyal yaşam alanları açısından da ciddi ihtiyaçları olan bir ilçe olduğunu biliyoruz. Bizler bu minvalde sosyal yaşam alanlarını arttırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda bizim dönemimizde inşallah 500 bin metrekareyi aşan yeşil alanı Yıldırım'a kazandırmış olacağız. Yine çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize hitap edecek okuma salonları, kütüphaneler, etüt merkezleri kazandıracağız, bunların hazırlığı içerisindeyiz. Genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle Yıldırım'ı hem fiziki hem de kültürel ve sosyal alanlarda geleceğe taşıyacak çalışmalar yapıyoruz. Tabi tüm bu hizmetlerin odağında insan var. Amacımız da Yıldırım'da insana hizmet etmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler