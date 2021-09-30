Başkan Vekili Gülcan Kış: "Mersin Büyükşehir Belediyesi Olarak İş Dünyasını Çok Önemsiyoruz"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (MESİAD) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kokteyl ve plaket törenine katıldı. MESİAD'ın Mersin için önemine dikkat çeken Başkan Vekili Gülcan Kış, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iş dünyasını çok önemsiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene; Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, ilçe belediye başkanları, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Kentimizin kalkınması adına yapılan bütün çalışmaların destekçisiyiz"

Açılış konuşmasını MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin'in yaptığı törende; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına herkesi selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, MESİAD'ın Mersin'in gelişmesi ve kalkınması için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Gülcan Kış, "MESİAD ve MESİAD'ın değerli üyeleri, güzel kentimiz Mersin'in gelişmesi ve kalkınması için çok önemli çalışmalar yürütmektedirler. Liman, lojistik, tarım ve turizm olanaklarıyla, Türkiye'nin hatta dünyanın yatırım için en cazip kentlerinden biri olan Mersin'de MESİAD üyelerimiz, hayata geçirdiği projelerle, kentimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmaktalar, istihdam yaratmaktalar ve değer katmaktalar. Hepsinden önemlisi de MESİAD üyeleri dünden bugüne, bugünden yarına daha mutlu, daha kalkınmış ve refah düzeyi yüksek bir Mersin için çalışmaktadırlar. Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak iş dünyasını çok önemsiyoruz" dedi.

Kendisi de iş dünyasından gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde Mersin'in dinamikleri olan sivil toplum kuruluşlarıyla daima diyalog ve iş birliği halinde olduklarını vurgulayan Gülcan Kış, "Kentimizin kalkınması adına yapılan bütün çalışmaların ve projelerin destekçisi olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü kentimizi ortak akıl ile yönetmek bizim en temel anlayışımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman, yaşadığımız bütün problemlerin üstesinden geleceğimizi de çok iyi biliyoruz. Mersinlilerin huzuru, kentimizin kalkınması adına yapılan çalışmaları daima aynı titizlikle de sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İş dünyamız hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olmak zorundadır"

Gülcan Kış, iş dünyasının hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olma zorunluluğuna dikkat çekerek, "Pandemi süreci hepimize şunu gösterdi ki; yeni teknolojiler, yeni iş modelleri ve dijital dönüşüm istisnasız tüm sektörleri ve iş alanlarını derinden etkilemiştir. İş dünyamız, bugün hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olmak zorundadır. Gelecekteki başarılar için de bu bir gereklilik değil, artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu hızlı değişime ve dönüşüme kayıtsız kalmamak için, aklın ve bilimin ışığında kentimiz ve ülkemiz için daima çalışmalı ve üretmeliyiz. Kentimizin dinamikleri olarak iş dünyamızın önünde hangi engeller var ise kaldırılması için de birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

"Kadınların önündeki engeller kaldırıldığı zaman, neleri başarabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz"

Hem MESİAD üyesi, hem de bir iş kadını olarak kadınların iş dünyasında ve hayatın her alanında eşit muamele görmelerinin önemine dikkat çeken Gülcan Kış, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının önündeki engeller kaldırıldığı zaman, neleri başarabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla, daha huzurlu bir Mersin, daha huzurlu bir Türkiye'ye üretimden gelen gücümüzle kavuşacağımıza olan inancımla, MESİAD'ın 30'uncu yaşını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarının ardından Başkan Vekili Gülcan Kış ve protokol üyeleri tarafından MESİAD'ın 30. yılı anısına, kurucular, geçmiş dönem başkanları ve MESİAD üyelerine plaketleri takdim edildi.

Yayın Tarihi: 30. 9. 2021 09: 53: 49

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