Başkan Uçak Uluderbent'te Çok Amaçlı Salonun Temelini Attı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde yapılacak olan Uluderbent Mahallesi Çok Amaçlı Salonunun temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.

Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Derneği'nin görkemli gösterisi ile gerçekleşen temel atma törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan, Alaşehir Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Güzel, Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir Koordinatörü Mustafa Korkusuz, Birim Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

"Düğün salonu olmayan tek mahallemiz kalmayacak"

Törende konuşan Başkan Ali Uçak, "Sizlerin duaları ile hizmet sevdamız hiç bitmeyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Manisa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Uluderbent Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve sözünü verdiğimiz çok amaçlı etkinlik salonumuzun temel atma törenini hayırlısıyla gerçekleştirdik. Verdiğimiz bir sözü daha tutmuş olmanın gururuyla çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Alaşehir'imizde düğün salonu olmayan tek bir mahallemiz bile kalmayacak." dedi.

Başkan Uçak ve beraberindekiler programın ardından mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. - MANİSA