Başkan Tatar, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmadı
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Başkan Tatar, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmadı

Başkan Tatar, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, hastalar ile 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, hastalar ile 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

AK Partili Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar beldedeki yaşlı ve hastaları ziyaret etti. Dışarı çıkamayan vatandaşların yanına gidip kendilerine çeşitli hediyeler veren Başkan Tatar, "Paylaşarak daha çok huzur bulacağımızı, bölüşerek daha çok olacağını unutmayalım. Bizlerden sevgi ve dostlu bekleyen sevdiklerimizi ve komşularımızı unutmayalım" dedi.

Başkan Tatar, bayramda korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hatırlatarak, "Kapıdan da olsa büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öpemesek de gönüllerine dokunarak bir nebze mutlu etmek istedik. Şükürler olsun ki normalleşme süreci başlayacak. Bu virüs illetinden Allah'ın izniyle kurtulacağız. Biraz daha sabır nice güzel bayramlar bizlerin olacak. Bu vesile ile Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Rabbim nice güzel bayramlar görmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Vatandaşlar, ziyaret ve hediyelerinden dolayı Başkan Tatar'a teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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