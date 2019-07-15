Başkan Soyer, 15 Temmuz şehitlerini anma törenine katıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.
Vali Erol Ayyıldız ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in yanı sıra şehit yakınlarının da yer aldığı tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kuranı Kerim tilaveti ve Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın okuduğu duanın ardından tören son buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Vali Ayyıldız ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Recep tören sonrası şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Kaynak: Bültenler
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