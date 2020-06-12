Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı pandemi süreci sonrası yeni normale geçiş günlerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak ilçede bulunan 8 mahallede ziyaretlerde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret
12.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:41

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı pandemi süreci sonrası yeni normale geçiş günlerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak ilçede bulunan 8 mahallede ziyaretlerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, pandemi süreci sonrasında yeni normale geçiş günlerinde ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Çatlı, Meydan, Dağdere, Bağrıkurt, Dokuz, Sızma, Yükselen, Ardıçlı mahallelerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde Başkan Pekyatırmacı, mahalle sakinlerine Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlattı. Ziyaretlerde mahallelere yapılacak ve planlanan işler istişare edilirken, vatandaşlardan gelen istek ve öneriler de dinlendi.

Pandemi sürecinde mahallelere olan ziyaretlerine ara veren ve yeni normal sürecinde mahallelere ziyarete giden Başkan Pekyatırmacı sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pandemi sürecinde vatandaşlarla bir araya gelemedik. Elhamdülillah bu günlerde virüs etkisini azalttı ve yeni normal sürece geçiş yaptık. Biz de sadece fiziken olan mesafe kuralına uyarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uzun süre bir araya gelemediğimiz vatandaşlarla özlem giderdik, istek ve önerilerini dinledik. Bu süreçte vatandaşlarımızın aksatmadan hizmetimizi sürdürdük. İnşallah bu normalleşme sürecinin tamamen bittiği ve hepimizin bir arada olduğu günlere tekrar en kısa sürede döneriz. Önemli olan bu günlerde rehavete kapılmamak" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Fuhuş parası yüzünden kardeşinin nişanlısını öldürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Fatma Girik Yasmin Erbil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 14:43:01. #1.15#
title