Başkan Mesut Ergin, "Bu dönemde en büyük gücümüz sağlık çalışanlarımızdır"
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Dünya Sağlık Günü, Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Başkan Mesut Ergin, "Bu dönemde en büyük gücümüz sağlık çalışanlarımızdır"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin Sağlık Haftası nedeniyle belediye bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerini ziyaret etti.

09.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:58
Başkan Mesut Ergin,

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin Sağlık Haftası nedeniyle belediye bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerini ziyaret etti.

Başkan Ergin'in Sağlık Haftası sebebiyle gerçekleştirdiği ziyaret, birimin Eski Garaj'daki merkezinde gerçekleşti.

Sosyal Hizmetler Müdürü Bülent Ertuğrul'un hazır bulunduğu ziyarette; sağlık personeli ile sohbet eden Başkan Mesut Ergin hummalı bir şekilde süren çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Personelin 65 yaş üzeri vatandaşlar ve özellikle de yatalak hastalara yönelik sürdürdükleri çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Mesut Ergin, ekiplerin şefkatle gerçekleştirdikleri tedavi ve pansuman çalışmalarının yanı sıra yatalak hastaların bakımlarının aynı gayretle sürdürülmesini istedi.

"Sağlık çalışanlarımızın bu günlerde harcadıkları yoğun emek, belediyemizin gurur kaynaklarından biridir"

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle insanlığın son derece kritik bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Ergin, "Bu dönemde ülkemiz de önemli bir sınav veriyor. Millet olarak 'korona virüs' salgınına karşı direniyoruz. Sadece sağlık açısından değil, ekonomik anlamda da olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde sağlıkçılarımızın yapmış oldukları ulvi görev bir kez daha net olarak ortaya çıkmış durumdadır. Bu tablo Ayvalık'ımızda da aynı netlikle göze çarpmaktadır. Sağlık çalışanlarımız bu dönemde insanüstü gayretlerle gecesine gündüzüne katarak inanılmaz bir mücadele içerisindedir. Siz belediyemiz bünyesindeki sağlık ekiplerimiz de bu sürecin önemli bir parçasısınız. Bu yönde harcadığınız yoğun emekleriniz, Ayvalık Belediyesi'nin de gurur kaynaklarından biridir. Bu duygularla tüm sağlık emekçilerimizin bu özel haftasın sizin nezdinizde yürekten kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerçekleştirdiği belediye bünyesindeki sağlıkçıların çay ikramının ardından sosyal mesafe kuralına da riayet ederek sağlıkçı personelle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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