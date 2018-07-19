Başkan Koçer, Sarıkeçili Yörüklerini Ziyaret Etti

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Yalıhüyük Yaylası'nda konaklayan Sarıkeçililer yörüklerini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Koçer, Türk kültürünün temelini teşkil eden yörük kültürünün artık yok olmak üzerine olduğunu söyledi.

Geçmişte yüzlerce olan yörük obalarının artık çok az kaldığını ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

" Yörüklerimiz helal ve emeğiyle geçinen insanlardır. Bir sorunları olduklarında belediye olarak her zaman yanlarındayız. Şartlarınız zor ama buna rağmen şükredebiliyorsunuz. İşte bu sizin ne kadar vefalı, kanaatkar insanlar olduğunuzu gösterir. Bir geleneğin temsilcilerisiniz."