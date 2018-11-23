Başkan Kara, "Belediye Başkan Adayı Bulut'a Destek Olacağız"

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut'un, belediyecilik hizmetini bıraktıkları yerden daha yükseğe çıkarması için destek olacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Kara, Yaklaşılan yerel seçim sürecinde bir açıklama yapma zarureti doğduğunu ifade ederek, ".Milletin partisi AK Partimizin Belediye Başkan adayları açıklanmaya başlandı. Rabbime şükürler olsun ki, 2001 den beri milletin davası olan AK Partimizin tabelasını Kilis'te ilk asan olduk. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok zor zamanlardan, tuzaklardan, hainliklerden, darbe teşebbüslerinden geçerek bugünlere geldik. Kilis geçtiğimiz süreçte roket saldırılarıyla zor günler geçirdik. Bu zorlu süreçte olay yerine ilk koşanlardan olduk. Cumhurbaşkanımız ve şanlı ordumuzun başlattığı Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarıyla şehrimiz eski huzuruna kavuşmuştur. Yaşadığımız bütün sıkıntılı süreçlerde şehrimizin ve devletimizin yanında yer aldık destekçisi ve duacısı olduk. Ülkemiz ile birlikte AK parti kadrolarımızın ve Belediyeciliğimizin Kilis'i nereden alıp nereye getirdiğimiz ortadadır. Bu şehire sayısız eserler kazandırıp, bizlere hizmet etmeyi nasip ettiği için Mevlama hamd olsun. Sizlerin güvenini boşa çıkartmadık, emanetinize sahip çıktık, alnımız açık başımız dik elhamdülillah. Daha çok çalışmamız gereken yeni bir dönemin başlangıcındayız, hizmet bayrağını bizden devralacak AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut'un, belediyecilik hizmetini bıraktığımız yerden daha yükseğe çıkarması için destek olacağız ve dua edeceğiz.Bu dava ben değil, biz davasıdır. Sonuç her ne olursa olsun liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, yolundayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - KİLİS