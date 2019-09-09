Başkan Kalaycı: "modern bir altyapı ve üstyapı oluşturmak için çalışıyoruz"

09.09.2019 16:48

Karaman Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nin eskiyen ve deforme olan noktalarında asfalt yenileme çalışması yapan ekipler, Fatih Mahallesi'nde doğalgaz altyapısının geçtiği sokaklara da sıcak asfalt döktü.

Belediye olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini ifade eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı: "Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken; zamanla bozulmuş, asfalt ihtiyacı hissedilen yolların da bakım ve onarımları yapılarak yenileniyor. Bununla birlikte ekiplerimiz şehrimizin belirlenen noktalarında altyapı, kaldırım, yol genişletme, kavşak ve peyzaj çalışmaları yürütüyor. Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için modern bir altyapı ve üstyapı oluşturmak, onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler