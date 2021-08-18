Başkan Işık: "Her zaman gençlerimizin yanındayız"
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Başkan Işık: "Her zaman gençlerimizin yanındayız"

Başkan Işık: 'Her zaman gençlerimizin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'ya gelen 8 yabancı genç ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'ya gelen 8 yabancı genç ile bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri girişinde açılışı yapılan AIESEC Gençlik Anıtı'nın yapımında destek olan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden AIESEC Kütahya Şube Başkanı Sefa Yılmaz beraberinde AIESEC Gençlik Anıtı Proje koordinatörleri Hikmet Arabacı ve Eren Özyazıcı, Başkan Işık'a teşekkür ettiler.

Proje koordinatörleri ve Kütahya Şube Başkanı ile birlikte, 'Kütahya'yı Geziyorum' projesi kapsamında Kütahya'ya, Rusya, Kolombiya, Tunus, Fas, Ukrayna ve Sırbistan'dan gelen 8 genç te Başkan Işık'ı ziyaret ederek tanıştılar.

Başkan Işık, Kütahya'nın tanıtımında önemli rol üstlenen AIESEC Kütahya Şube başkanı ve yönetimine teşekkür etti. Kütahya'ya gelen ve gelecek olan gençlerin birer gönüllü turizm elçisi gibi Kütahya'yı ülkelerinde tanıtacaklarının önemine değinen Başkan Işık, bu süreçte ve bundan sonraki süreçlerde geliştirilecek olan projelerde de desteklerinin süreceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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