Başkan Hürriyet, Fethiye Caddesi için TMMOB ile bir araya geldi
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Başkan Hürriyet, Fethiye Caddesi için TMMOB ile bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Hürriyet, Fethiye Caddesi için TMMOB ile bir araya geldi
08.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:58

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması için fikir alışverişinde bulunmak üzere bir otelde düzenlenen toplantıda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Proje Koordinatörü Arsal Arısal ile oda temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, TMMOB İKK üyelerine proje hakkında bilgi vererek Türkiye'de ilk defa bir düzenleme çalışmasının halk oylamasına açıldığını belirtti. Jüri üyeleri tarafından 59 projeden 3 eşdeğer projenin seçildiğini dile getiren Başkan Hürriyet, bu projelerin Fethiye Caddesi'nde halk oylamasına sunulduğunu ifade etti. TMOOB Kocaeli İKK'nın, halk oylamasından sonra ortaya çıkan olan projeye olan katkılarının son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Hürriyet, "Ortaya çıkan projeye olan desteklerinizi gerek şahsım, gerek İzmit Belediyesi olarak oldukça değerli buluyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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