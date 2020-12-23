Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde
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Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde

23.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:32
Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kısıtlamaların olduğu gece saatlerinde görevli çalışanları ziyaret ederek moral verdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kısıtlamaların olduğu gece saatlerinde görevli çalışanları ziyaret ederek moral verdi. Başkan Avcı'ya Temizlik İşleri Müdürü Sabri Eren ile Başkan Yardımcısı Kadir Uzun da eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde hafta sonu kısıtlamaları sırasında çalışanlara çay ve simit ikramı yapan Başkan Avcı, bu sefer de gece saatlerinde çalışan görevlilere baklava ikramı yaptı. Çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmaya çalışan Başkan Avcı, benzer uygulamaları ile beğeni topluyor. Gece saatlerinde sokaklara inerek belediye hizmetlerinde görevli personel ile emniyet hizmetlerinden sorumlu güvenlik güçlerini ziyaret eden Başkan Avcı "Biz bu işin temsilcisiyiz. Ancak bu işin asıl kahramanları burada. Gecesini gündüzüne katarak bu işin cefasını çeken Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim sağlığımız için çalışan bu fedakar insanların hakkını ödeyemeyiz. Biz de onların gönlünü alıp yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için bu gece buraya gelerek çalışmaları yerinde inceledik. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlarımıza teşekkürü de ayrıca bir borç bilirim. Şehrimizin daha temiz bir sabaha uyanması için canla başla mücadele ettiklerini görmek bizleri mutlu etti. Bu soğuk havada çalışmak gerçekten kolay değil. Biz de bu fedakar çalışanlarımıza baklava ikramı yaparak gönüllerini almak istedik. Ayrıca sadece temizlik hizmetlerinden sorumlu olan arkadaşlarımıza değil, Altıeylül'ümüz için fedakarca ve büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde
Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde
Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde
Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde
Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde
Başkan Hasan Avcı gece mesaisinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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