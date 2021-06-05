Başkan Hançerli: "Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık"
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Başkan Hançerli: "Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık"

Başkan Hançerli: 'Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Yeşilkent Mahallesi'ni ziyaret ederek devam eden asfalt, yol bakım-onarım ve park düzenlemeleri çalışmalarını yerinde inceledi.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Yeşilkent Mahallesi'ni ziyaret ederek devam eden asfalt, yol bakım-onarım ve park düzenlemeleri çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Hançerli, "Yeşilkentli komşularımızın büyük bir heyecanla beklediği imar planı çalışmalarında sona yaklaştık. Yeşilkent Mahallemizi ve D-100 Güney kısmının plan notları bu ay İBB Meclisi gündemine gelmesini bekliyoruz" dedi.

Yeşilkent Mahallesi'nde çalışmalar yürüten Başkan Hançerli, belediye meclis üyeleri ile birlikte bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceldi. Bölgenin en büyük problemi olan imar sorunu için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uzun süredir çalışmalar yürüten Hançerli, önemli ölçüde yol kat edilen imar sorununu çözüme kavuşturmada sona gelindiğini ifade ederek, "Dün İBB ile 2 saat süren bir toplantı yaptık. Hem Avcılar D-100 Güney hem Yeşilkent Mahallemizin imar sorununun çözümünde sona yaklaşıldı. 1/5000 Nazım İmar Planı bu ay İBB Meclisi gündemine gelecek" dedi.

"Ağaç kesen değil ağaç diken belediye"

Ziyareti sırasında yeni yapılan parkta yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını da inceleyen Başkan Hançerli, "Ağaçları kesen değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışıyla, dünyamızın geleceğini güzelleştiren bir anlayışıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Başkan Hançerli: 'Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık'
Başkan Hançerli: 'Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık'
Başkan Hançerli: 'Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık'
Başkan Hançerli: 'Yeşilkentimizin 40 yıllık imar sorununda sona yaklaştık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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