Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti
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Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti

27.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:53
Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 7/24 esasına göre yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gece vardiyasında görevli işçilere sıcak çorba ikramında bulunan Başkan Ömer Günel, "Projede, gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası'nı modern bir görünüme kavuşturmak için kentin turistik çarşılarında başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. İçme suyu ve yağmur suyu hattı da döşenen turistik çarşılarda, Öge ve Bülent Çağatay sokaklardan sonra Sağlık Caddesi'ne de zemin kaplamasına temel olması için beton dökümü gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılardaki alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar ile Volkan Alkış'ın da eşlik ettiği alan incelemesinde Belediye Başkanı Ömer Günel, gece vardiyasında görevli işçilere sıcak çorba ikramında bulundu. Saha ekibinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra Sağlık Caddesi'ne beton dökülmesi için kumandayı eline alıp düğmeye bastı.

Turistik çarşılardaki çalışmaların belirlenen program dahilinde devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi'ni ilgili kurumlar ile iş birliği yapıp yeniledik. Kuşadası ekonomisinin can damarı olan turistik çarşılarımızda da alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Kuşadası'nın simgesi olan çarşılarımız yeni yüzüne kavuşacak. Projede, gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti
Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti
Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti
Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti
Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti
Başkan Günel, gece mesaisi yapan personele sıcak çorba ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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