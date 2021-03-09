Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu
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Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu

09.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:47

- Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu Arama Kurtarma Derneği Kuşadası üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti.

- Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu

AYDIN - Arama Kurtarma Derneği Kuşadası üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. AKUT'un Türkiye'de yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine büyük katkı sunduğunu belirten Başkan Ömer Günel "Kuşadası Belediyesi olarak AKUT'a bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Akut Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerini makamında ağırlayan Başkan Ömer Günel, AKUT'un 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından canlarını dişlerine takarak kurtarma faaliyeti yürüttüklerine dikkat çekerek teşekkürlerini iletti.

"Desteğimiz sürecek"

Ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel "AKUT çok önemsediğimiz bir sivil toplum kuruluşu. Geçmişten bugüne kadar yürüttüğünüz arama ve kurtarma faaliyetlerini hayranlıkla izledik. En son 30 Ekim tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve kentimizde de hissedilen 6.9'luk depremin ardından nasıl fedakarca çalıştığınızı gördük. Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Biz Kuşadası Belediyesi olarak sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Acilen bir idari bina ile tatbikatlarınızı yürüteceğiniz bir koordinasyon merkezi alanına ihtiyaç duyduğunuzu biliyorum. Bunun için ekip arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz. Ayrıca ekipman ihtiyacınızı da biliyoruz. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Teşekkür ederiz"

AKUT Kuşadası Ekip Lideri Tağmaç Saraçoğlu ise "Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz gibi acilen bir koordinasyon merkezine ihtiyacımız var. Bu merkez sayesinde Kuşadalıları olası bir afete daha iyi bir şekilde hazırlamış olacağız. Ayrıca merkez olası afetin merkezine daha çabuk ulaşmamızı sağlayacak. Biz AKUT Kuşadası ekibi olarak sizlerden aldığımız destekle faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu
Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu
Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu
Başkan Günel, depremin kahramanlarıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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