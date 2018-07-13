Başkan Gökçebay Vali Kalkancı ile Bir Araya Geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Özcan Gökçebay, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ile bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Özcan Gökçebay, beraberinde Diyanet İşleri Uzmanı Züha Döndü Seven ve Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ile birlikte Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Özcan Gökçebay ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN