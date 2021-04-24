Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
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Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı

Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan veterinerleri görev başında ziyaret ederek, Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan veterinerleri görev başında ziyaret ederek, Veteriner Hekimler Günü'nü kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Veteriner Hekimler Günü sebebiyle Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Erdem, müdürlükte çalışan veteriner hekimlerin bu özel gününü kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner de, "Üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nilüferliler'in bize olan desteği büyük. Şahane bir ekiple, şahane işler başaracağız" diye konuştu.

Ziyarette Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, merkezde devam eden yenileme çalışmaları hakkında Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner'den bilgi aldı. Sokak hayvanlarıyla mücadele konusunun Türkiye'nin ve Nilüfer'in en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, bu konuda dayanışma içinde çalışmanın önemine değindi. Başkan Erdem, "Biz, Nilüfer Belediyesi olarak bu işi uzun yıllardan bu yana gerçekten iyi yapıyoruz. Bursa'da bu işi en iyi yapan kurumların başında geliyoruz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak bizim de eksiklerimiz var. Bu canların hem sahiplenilmesi hem de yaşamlarını sürdürmesi konusunda bizim üzerimize düşen önemli görevler var. Popülasyonun azalması için toplum olarak dayanışma içinde olmalıyız. Biz, bu alanlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sokak hayvanlarıyla ilgili bir yasanın da bir an önce çıkması gerektiğine dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi'nin, can dostlar için hayata geçirmek istediği Doğal Yaşam Alanı projesi hakkında da bilgi veren Başkan Turgay Erdem, "Kuruçeşme Mahallesi'nde projeyi gerçekleştirmek için Orman Bölge Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz 45 dönümlük bir alan vardı. Bu konuda imzaların atılması için son aşamaya gelindiğini öğrendik. İmza aşamasının ardından protokolümüzü yaptıktan sonra bu yıl içinde o alanı da Doğal Yaşam Alanı olarak can dostlarımızın kullanımına sunmak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı
Başkan Erdem veteriner hekimlerin gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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