Başkan Duruay ve Meclis Üyelerinden Şehir Parkı Çıkarması

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Belediye Meclis Üyeleri 30 Ağustos'da resmi açılışı yapılacak olan Şehir Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Duruay, Meclis Üyeleri ile birlikte düzenlediği Şehir Parkı turunda, parkta vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti ve Şehir Parkı hakkında düşüncelerini aldı.

Gölbaşı'na içerisinde bir çok sosyal aktiviteyi bir arada gerçekleştirebilecekleri bir sosyal alan kazandırılmasından memnuniyetini ifade eden Gölbaşılılar, şehir parkının önemli bir açığı doldurduğunu ifade ettiler.

Vatandaşların Şehir Parkı için sık sık Başkan Duruay'a teşekkür ettiği gezide Başkan Duruay, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Duruay ayrıca şehir parkı turunda, parkta vakit geçiren Gölbaşılıları 30 Ağustos'da ünlü sanatçı Serkan Kaya'nın konser vereceği resmi açılış programına davet etti.

Başkan Duruay ve Meclis Üyeleri'nin Eymir ve Mogan Göllerini gören 42 metrelik dönme dolaba bindiği Şehir Parkı gezisi renkli anlara sahne oldu. Etkinlikte Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yılmaz ve meclis üyeleri 260 metre uzunluğundaki zepline bindi. Yılmaz, "Tüm adrenalin tutkunlarını Şehir Parkı teleferik ve zeplinine binmeye davet ediyorum"dedi.

Başkan Duruay ve Meclis Üyeleri'nin Şehir Parkı gezisi toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ANKARA