Başkan Demirkol'dan Seçimleri Tamamlanan Esnaf Odalarına Ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kongreleri tamamlanan esnaf odalarını ziyaret ederek, oda başkanları ve yönetimlerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnaf odaları ziyaretleri kapsamında ilk olarak Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Odasını ziyaret etti. Oda başkanlığına seçilen Selehattin Tokmak ve yönetimi tarafından karşılanan Demirkol, hayırlı olsun temennilerini iletti. Oda Başkanı Tokmak ile yaptıkları çalışmalar hakkında görüşen Demirkol, oda yönetiminin görüş ve önerilerini de dinledi. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Oda Başkanı Tokmak, Fevzi Demirkol'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti

Demirkol, ziyaretinin ikinci durağında ise Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ziyaret etti. Demirkol, burada Kooperatif ve Zirai Aletler Odası Başkanı Mustafa Arslan ve yönetimi ile Oto Yedek Parçacıları Odası Başkanı Fuat Çakır ve yönetimi tarafından karşılandı. Oda başkanlığına seçilen Çakır ve yönetimine tebriklerini ileten Demirkol, daha sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin oda üyeleriyle sohbet etti. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un son durağı ise Bakkallar ve Bayiler Odası oldu. Burada oda başkanlığında güven tazeleyen Mehmet Altun ve yönetimi tarafından karşılanan Demirkol, hayırlı olsun temennilerini iletti.

Yapılan çalışmalarla ilgili görüşülen ziyarete ilişkin açıklama yapan Oda Başkanı Altun, ziyaretlerinden dolayı Demirkol'a teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA