Başkan Demir: "Türkiye'de yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız" - Demir: "Türkiye'de yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız" SASKİ 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "170 mahalleye bu yıl, 70 mahalleye de 2021'de su verilecek" SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız: "Geçinmekte zorluk...

- Demir: "Türkiye'de yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız"

SASKİ 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"170 mahalleye bu yıl, 70 mahalleye de 2021'de su verilecek"

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız:

"Geçinmekte zorluk çeken vatandaşlarımızın bize müracaatları halinde tarifelerine yüzde 50 oranda indirim uyguluyoruz"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisinde sıfırdan yeni bir arıtma sistemi yaparak Türkiye'de kent merkezinde yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacaklarını söyledi.

Bugün gerçekleştirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına uygun olarak yapıldı. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlık ederken, SASKİ idarecileri ve SASKİ meclis üyeleri de toplantıya katıldı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Mustafa Demir ve SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız önemli açıklamalarda bulundu.

"170 mahalleye bu yıl, 70 mahalleye de 2021'de su verilecek"

Kırsal mahallelerin su sorununun çözüleceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "170 civarındaki mahallemizin bu yılsonuna kadar susuzluk sorununu çözüyoruz. Susuzluk yaşayan mahallelerimizin su sorununu çözüyoruz. 70 civarında mahallenin sorunu da 2021 yılına kalıyor. 2012 yılı sonuna kadar da kalan 70 mahallenin su sorununu çözeceğiz. Belki birkaç mahalle 2022 yılına sarkabilir. İçme suyu noktasında Samsun'un dönemimiz içerisinde tüm vatandaşlarımıza kaliteli, kayıp-kaçak oranı çok düşük olan suyu vereceğiz. Skalayı da tamamlayacağız. Suyun kalitesini, debisini ve kayıp-kaçağı net bir şekilde göreceğiz. Yani ihbarlarla gelen kayıp-kaçağı tespit etme noktasından çıkacağız, hangi hattan ne kadar su geçiyor, ne kadar kayıp var göreceğiz" dedi.

"Türkiye'de kent merkezinde yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız"

Türkiye'de yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacaklarını dile getiren Başkan Demir, "Temmuz ayında skala sisteminin ihalesine çıkıyoruz. Türkiye'de birçok il bu sistemi kurmuş, bizde hiç yok. Bunu avantaja çevirip, 4 yıl içerisinde Türkiye'nin en gelişmiş skala sistemine sahip olacağız. Bununla ilgili de 100 milyon TL civarında bir yatırım yapacağız. Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisinde sıfırdan yeni bir arıtma sistemi yapacağız. Günlük 300 bin m3 kapasite ile çalışacak. Önümüzdeki sene ihaleye çıkacağız. Şu andaki mevcut arıtmayı onu kullanırken terk edeceğiz. O arıtma tesisini de günlük 300 bin m3 ile rehabilite edeceğiz. Türkiye'de kent merkezinde yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız. Bunu neden yapıyoruz. Dünyanın bin bir türlü hali var. Şu anda bizim arıtma sisteminde bizim irademiz dışında teknik anlamda bir sıkıntı yaşasak, Samsun'a su veremeyiz. Böylece bunun da tedbirini alıyoruz" diye konuştu.

SASKİ hakkında toplantıda bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ise, "Doğu Atıksu Arıtma Tesisine alınan kredi nedeniyle dış kredi borcumuz var. Bize devredilen 310 milyon TL kadar da bir borç var. Bunun 200 milyon TL civarındaki kısmını 5 yıl içinde ödedik. İller Bankasından 2019 yılı için bize tahakkuk edilen 60 milyon TL üzerinde bir bedel var. Bu bedelin 26 milyon TL'si daha önceden çekilen kredilere kesiliyor. Aylık ortalama 3 milyon TL gibi bir bedel hesabımıza yatmaktadır. Kredi limitimiz İller Bankası nezdinde oldukça yüksek. Birçok su idaresi kesintiler nedeniyle İller Bankasından hiç para alamıyorken, ayda ortalama 3 milyon TL para alıyoruz. Bu 3 milyonu kredilendirdiğimizde İller Bankasından 400 milyon TL'ye yakın bir kredi alabiliyoruz. Bu da bizim açımızdan olumlu bir görüntü" şeklinde konuştu.

"Geçinmekte zorluk çeken vatandaşlarımızın bize müracaatları halinde tarifelerine yüzde 50 oranda indirim uyguluyoruz"

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların tarifelerinde yarı yarıya indirime gittiklerini açıklayan Fatih Yıldız, "591 bin abonemiz var. Son 1 yılda yaklaşık 27 bin yeni abone yaptık. İlçelere göre en çok abonemiz İlkadım'da daha sonra da Atakum'da var. Şu anda konut kredilerinin düşmesiyle birlikte abone sayımız da ciddi anlamda artıyor. Hatta hiç bugüne kadar yapmadığımız kadar günlük abone yapıyoruz. Bu yılsonu itibarıyla Atakum'daki abone sayısı da ciddi oranda artacaktır. Çünkü en çok Atakum'da konut satışı yapılıyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte aldığımız karar sonucunda geçinmekte zorluk çeken vatandaşlarımızın bize müracaatları halinde tarifelerine yüzde 50 oranda indirim uyguluyoruz. Burada devletimizin elektrik faturalarında yaptığı indirimi model aldık. Bu uygulamayı da şu anda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"130 bin hurda sayacı verip, 57 bin yeni sayacı ücretsiz aldık"

Kullanımdan kalkmış sayaçları yeni sayaçlarla bedelsiz olarak değiştirdiklerini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Kaçak ve usulsüz su kullanımı konusunda ekiplerimiz ciddi bir çalışma yapıyor. 500'ün üzerinde kaçak su, binin üzerinde de usulsüz su kullanımıyla alakalı olarak tutanağımız var. Abone olmadan komşusunun sayacından su kullanımına usulsüz su kullanımı diyoruz. Sayacı olup da aboneliği olmayanlar da diyebiliriz. Kaçak su da hiçbir aboneliği olmayanlardır. Ayrıca 10 yıllık su sayaçlarını mevzuat gereği değiştiriyoruz. Pandemi sürecinde bunu durdurduk. Çünkü teması en aza indirdik. Bu sayaçların ciddi bir maliyeti vardı. Hurda ambarımızda birikmiş olan 130 bin adetten fazla sayacı, Türkiye'nin en iyi anlaşmasıyla 57 bin yeni sayaçla bedelsiz olarak takas yaptık. Daha önceden taksit yapma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyordu. 3-5 ay olan taksitleri 24 aya veya gerekirse daha uzun vadelere bölebiliyoruz. Borcunu ödemek isteyen tüm vatandaşımıza her türlü imkanı sağlıyoruz. Kaçak ve usulsüz su kullanımındaki müeyyide çok ciddi bir müeyyideydi. Cezanın bir karşılığı ve dengi olmalıdır. Bir insanı öldürecek şekilde ceza olmamalı düşüncesiyle bunları da makul seviyeye çektik."

Genel Kurul Toplantısı'ndan detay

Toplantıda ilk olarak bu yıl görev yapacak 8 komisyonun üyeleri 'işaret oy' usulü ile belirlendi. Ardından SASKİ Denetçi Raporu üyelerin bilgisine sunuldu. Denetçi raporunun ardından SASKİ 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Fatih Yıldız tarafından sunuldu. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Arazi araçlarının T cetveline eklenmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Diğer maddeler de ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

SASKİ Komisyon Toplantısı 1 Temmuz Çarşamba günü, meclis toplantısı ise 3 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Kaynak: İHA