Başkan Demir: "Bizden daha pahalı su veren 9 şehir var"
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Başkan Demir: "Bizden daha pahalı su veren 9 şehir var"

Başkan Demir: "Bizden daha pahalı su veren 9 şehir var" Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " 'En pahalı Samsun' diyorlar.

08.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:58

Başkan Demir: "Bizden daha pahalı su veren 9 şehir var"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " 'En pahalı Samsun' diyorlar. Yanlış, 9. sıradayız. Bizden daha pahalı su veren 9 şehir var" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve su fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsun'un su fiyatında en pahalı il olmadığını söyleyen Başkan Demir, "Suyun bir metreküpü 4 TL 10 kuruş civarında. 10 metreküpü 41 TL tutuyor. Vergileriyle beraber 65 TL civarında bir ücret tutar. 20 metreküp olursa 120 TL olur. Bu su Çakmak Barajı'ndan arıtmaya geliyor. Arıtmadan da Samsun'a dağıtılıyor. Kullanılıyor. Sahildeki terfi istasyonuna geliyor. 5 tane terfi istasyonumuz var. Büyük motorlarla Organize Sanayi Bölgesi'ne, oradaki arıtmaya basılıyor. Orada ileri biyolojik arıtma ve derin deşarj yapılıyor. 'En pahalı Samsun' diyorlar. Yanlış, 9. sıradayız. Bizden daha pahalı su veren 9 şehir var. Kaldı ki bizim 13 tane mavi bayraklı plajımız var. SASKİ ayda 500 bine yakın fatura kesiyor. SASKİ'nin su saatinin endeksinden fazla para alacak hali yok. Tabii ki yanlışlıklar olabiliyor. Çünkü bunu cihaz okusa da sonuçta insan yapıyor. Müracaat edince de anında düzeliyor bunlar. Kaldı ki gerçekten su faturasını ödeyemeyecek durumda olandan da para almıyoruz" diye konuştu.

SASKİ'nin yaptığı yeni çalışmalar

Suya verilen ücretin hizmet olarak geri döndüğünü anlatan Demir, "Şu anda uygulanan fiyat politikası ve SASKİ'nin yaptığı çalışmalar hepimizin lehine. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yaptık. Salıpazarı Barajı'nı şu anda biz inşa ediyoruz. DSİ'den 19 Mayıs arıtmayı devraldık. Hattı bitiriyoruz. Proje hazırlıyoruz. Yakakent, Alaçam yeni bir isale hattı hazırlıyoruz. Bu sene bu yaz Bafra'da su sıkıntısı yaşanmasın diye 19 Mayıs'tan Nebiyan arıtmaya şu anda hat çalışması devam ediyor. Bafra'da su sıkıntısı inşallah bu sene olmayacak. Vezirköprü'de 100 litre saniye su için şu anda çalışma devam ediyor. Geçen sene çok sıkıntı vardı. Bu yaz inşallah Vezirköprü'de de sıkıntı olmayacak. Şu anda çalışıyor arkadaşlar. Emiryusuf'tan Terme hattına 10 kilometrelik bir by-pass hat çekiyoruz. Çünkü selde bütün kuyular zarar gördü. Terme'ye su sıkıntısı yaşatmamak için çalışıyoruz. Bizim merkezi arıtmanın 5 lobu iş görmüyordu. O yapılıyor. Samsun'a inşallah memba kalitesinde su getireceğiz. Bu dönemimiz içerisinde Terme, Çarşamba, Bafra, Alaçam bütün Samsun sathında bütün su problemini Allah'ın izniyle çözüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Demir: 'Bizden daha pahalı su veren 9 şehir var'

Kaynak: İHA

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