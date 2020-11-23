Başkan Demir: "2021 SASKİ'nin yatırım yılı"
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Başkan Demir: "2021 SASKİ'nin yatırım yılı"

23.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:35
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ'nin yatırımlarını anlattığı genel kurulda, "Dönemimiz içinde 1252 mahallemizin tamamında içme suyu problemini ortadan kaldıracağız" diyerek, 2021'in yatırım yılı olacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ'nin yatırımlarını anlattığı genel kurulda, "Dönemimiz içinde 1252 mahallemizin tamamında içme suyu problemini ortadan kaldıracağız" diyerek, 2021'in yatırım yılı olacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2020 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın birinci birleşimi bugün yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Bir konuşma yapan Başkan Mustafa Demir, SASKİ yatırımlarına değindi. Kimseyi susuz bırakmadıklarını dile getiren Başkan Demir, ödeme durumu olmayanları yapılan çalışma neticesinde tespit ettiklerini ve bunun bedelinin belediye tarafından karşılandığını kaydetti.

2021 yılının SASKİ için tam bir yatırım yılı olacağının altını çizen ve "Dönemimiz içinde 1252 mahallemizin tamamında içme suyu problemini ortadan kaldıracağız" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yatırımlarımızı ona göre planladık. Komisyonlarda SASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı 2019-2020 yatırımları, detaylı bir şekilde ilgili arkadaşlar tarafından size sunulacaktır. 2021 yılında SASKİ uzun yıllar sonra kendi imkanlarıyla yaklaşık 120-130 milyon lira civarında yatırım yapar hale geliyor. İlk defa da skala programını hayata geçirmeye başladık. Bu Samsun için tarihi bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Demir, "İnşallah 2021 yılı içerisinde işletmeye alacağız. Tekkeköy ilçesinde de günde 200 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisimiz var. Yanına günde 300 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi inşa edeceğiz. 2021 yılında inşaatına başlayacağız. Yaklaşık 1.5-2 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Son teknoloji ile çok verimli hale getireceğiz. Arkasından 200 bin metreküp olan kısmı bakım, onarım ve rehabilitasyona alıp kapasitesini artırabileceğimiz kadar artıracağız. Yeni teknolojiye uygun hale getireceğiz. Bu sayede Samsun, yedekli iki tane arıtmaya sahip olacak. Vezirköprü'deki içme suyu arıtma tesisi de denemelere başladı. Yatırımlarımız sürüyor" diye konuştu.

Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Alaçam, Yakakent bölgelerinde yeni isale hattı projelerinin olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, bunları da 2021 yılında ihale edeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Başkan Demir: '2021 SASKİ'nin yatırım yılı'
Başkan Demir: '2021 SASKİ'nin yatırım yılı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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