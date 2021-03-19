Başkan Çerçi Akmescit Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akmescit Mahallesi'nde esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Akmescit Mahallesi ile devam etti. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete düşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Çerçi, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi. Cuma namazını Akmescit Camisinde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası AK Parti Akmescit Mahalle Başkanı Yunus Kaya tarafından döktürülen lokma hayrına katıldı. Daha sonra esnaf ziyareti yapan Başkan Çerçi, esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı