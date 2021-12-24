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Başkan Canpolat, Özhaseki ve Kandemir ile görüştü

Başkan Canpolat, Özhaseki ve Kandemir ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara Kızılcıhamam'da AK Parti kampı sonunda önemli görüşmeler sağladı.

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ANKARA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara Kızılcıhamam'da AK Parti kampı sonunda önemli görüşmeler sağladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısının son gününde AK Parti'nin kurmaylarıyla bir araya geldi. Görüşmeler kapsamında Başkan Mehmet Canpolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile görüştü.

Başkan Canpolat, Özhaseki ve Kandemir ile belediye çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu. Başkan Canpolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantımız kapsamında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki ve AK Parti Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Başkan Canpolat, Özhaseki ve Kandemir ile görüştü

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