BAŞKAN ÇAKMAK, ENGELLİ DERNEKLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
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BAŞKAN ÇAKMAK, ENGELLİ DERNEKLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN ÇAKMAK, ENGELLİ DERNEKLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Şanlıurfa ve ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren engellilerin katılımıyla Siverek'te yapılan aylık buluşmasına katılarak, engellilerin sorunlarını dinledi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Şanlıurfa ve ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren engellilerin katılımıyla Siverek'te yapılan aylık buluşmasına katılarak, engellilerin sorunlarını dinledi.

İlçenin Belediye sosyal tesisleri Cudi paşa konağında düzenlenen buluşmada engellilerle bir araya gelen Başkan Çakmak engellerin taleplerini diledi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından engellilere hediyeler veren Başkan Çakmak engellilerin taleplerine kayıtsız kalmayarak çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Engelli dernek temsilcileri ise buluşmaya katılan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a duyarlığından dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ülgen, bazı daire müdürleri, Şanlıurfa ve ilçelerinde bulunan engelli dernekleri katıldı. Toplantının ardından engelli dernekleri temsilcileri ve üyelerine takoran gezisi düzenlendi.

Kaynak: Habermetre

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BAŞKAN ÇAKMAK, ENGELLİ DERNEKLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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