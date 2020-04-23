Başkan Çakıcı'dan 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçede 23 Nisan günü doğan çocukları ve ailelerini ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçede 23 Nisan günü doğan çocukları ve ailelerini ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretler sırasında minik bir hafız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncak istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bazı çocuklar çifte bayram yaşadı. 23 Nisan doğumla çocuklara çeşitli sürprizler yapıldı. Sinop'un Boyabat İlçesi Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan 23 Nisan doğumlu iki öğrenciyi ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Emre Özer (9) ve Medine Kiren (10) adlı öğrenciler sürpriz karşısında sevinçlerini gizlemedi. Başkan Çakıcı ve İlçe Müdürü Özkan'a teşekkür eden minikler, hediyelerini büyük bir mutlulukla aldı. Hafızlık eğitimi gören Medine Kiren'in kardeşi Ali Kiren de hediyelerden nasibini aldı. Ali Kiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek kendisinden oyuncak istediğini söyledi.

Çocukların bu mutlu günlerinde onlara iki bayram birden yaşatmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "23 Nisan günü doğan Medine kızımız ve Emre Özer oğlumuzu yanındayız bugün. Her iki evladımız da güçlü Türkiyeyi temsil ediyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Nice yüzyıllar daha bu bayramı kutlayacağız. Çocuklarımız güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin habercileridir. Çocuklarımız daha adaletli bir dünyanın sembolüdürler. Medine kızımızın anne babasını da tebrik ediyorum ve Medine kızımıza hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA