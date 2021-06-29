Başkan Bozkurt'tan İl Jandarma Komutanı Atasoy'a ziyaret
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'u ziyaret etti.
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'u ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Bozkurt'a İnönü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Özkan da eşlik etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, misafirperverliğinden dolayı Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı