BAŞKAN AYŞE ÇAKMAK: "PANDEMİ İLE GEÇEN SON BAYRAM OLSUN

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda pandemiyle geçen son bayram olması temennisinde bulundu.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda pandemiyle geçen son bayram olması temennisinde bulundu.

Bayram günlerinin küskün ve dargınların barıştığı mübarek zamanlar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Manevi duyguların zirveye ulaştığı, toplumsal değerlerin samimiyetle yaşandığı ve yardımlaşma şuurunun pekiştiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. " diye konuştu.

Son dönemlerde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıların bir an önce sona ermesini dileyen Başkan Ayşe Çakmak, "Pandemi nedeniyle tüm alışkanlıklarımız değişti. Bayram ziyaretlerimiz, ev ziyaretlerimiz, bayram sofralarımız hepsi koronavirüs salgını nedeniyle geride kalmıştı. Bu süreci zor ve sancılı bir şekilde yaşadık. Hep beraber bu sıkıntıları atlatacağımız günler gelecek diye umut ederken bu bayramı daha esnetilmiş bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak aile yemeklerine katılma imkanını inşallah bu bayramda bulacağız ama lütfen kurallara uyarak bu bayramı da böyle geçirelim. Bu Kurban Bayramının pandemiyle geçen son bayram olmasını diliyorum. " dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması tavsiyesinde bulunan Ayşe Çakmak, "Büyüklerimizin elini öpemediğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşamadığımız bu bayram eksik geçse de mübarek günleri huzur içerisinde geçirmemiz ve daha sonra yaşanacak olası sorunlarla karşılaşmamak adına lütfen kurallara riayet edelim. " ifadelerini kullandı.

Tüm Sivereklilerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Çakmak, bayramın İslam alemine huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Kaynak: Habermetre