Başkan Ayşe Çakmak, Muhtar ve Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
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Başkan Ayşe Çakmak, Muhtar ve Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Ayşe Çakmak, Muhtar ve Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mahalle muhtarları ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mahalle muhtarları ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Sabah saatlerinde mesaisine muhtar ziyaretleriyle başlayan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Bu kapsamda Yenişehir mahalle muhtarı Ramazan Aytekin'i ziyaret eden Başkan Ayşe Çakmak, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Daha sonra oto sanayi sitesine geçen Başkan Ayşe Çakmak, esnaflarla bir araya geldi.

Esnafa hayırlı işler dileyen Çakmak, Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı İnan ile esnaf ziyaretini sürdürdü.

Oto sanayi esnafından gelen talepleri not alan Çakmak, ilgili birimlere taleplerin karşılanması talimatı verdi.

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek amacıyla sık sık ziyaretlerde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi.

Gelen her talebin değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Biz şehrimizi vatandaşlarımızla beraber yönetmeye talip olduk ve bunun gereğini de yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talep ve istek bizim için değerli ve önemlidir. Bu anlamda sık sık vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, esnaf ve muhtarlarımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Ziyaretler sırasında iletilen her talep ilgili birimlerimizce dikkatle inceleniyor ve taleple ilgili çalışma yapılıyor. " dedi.

Yürütülen çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdiklerini ifade eden Çakmak, katılımcı belediyeciliğin önemine dikkat çekti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve mahalle sakinleri, Başkan Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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