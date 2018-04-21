Başkan Aydın, Karabulut Ailesini Sevindirdi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, sol ayağını tarım aletine kaptırarak ağır yaralanan genci evinde ziyaret etti.

Osman Karabulut, akrabalarına yardım etmek için gittiği köyde sol ayağını tarım aletine kaptırarak ağır şekilde yaralandı. 14 yaşındaki genç, kopmak üzere olan ayak bileğinden tam dört kez ameliyat geçirdi. Talihsiz genci Fatih Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Sami Aydın ise geçmiş olsun dileklerini ileterek Karabulut ailesine bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Elçibey İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Osman Karabulut, geçirdiği kaza nedeniyle okula ikinci dönemde devam edemediğini söyleyerek Başkan Aydın'dan bu konuda yardım istedi. Gencin evinde eğitim alması için Milli Eğitim Müdürü Mutafa Altınsoy ile görüşen Başkan Aydın da, derslerinden geri kalmaması adına dizüstü bilgisayar sözü de verdi.

Bodrum katta oturdukları için oğlunun merdivenleri inip çıkamadığını söyleyen anne Ayşe Karabulut ise daha iyi bir eve taşınma noktasında Başkan Aydın'dan yardım talep etti. Aydın ise anne Karabulut'a her konuda yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Ziyarete Başkan Aydın'ın yanı sıra eşi Yurdagül Aydın ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci de katıldı. - SİVAS