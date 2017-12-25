Başkan Ali Türker Yener Güven Tazeledi

Adıyaman Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinin gerçekleştirildiği kongrede mevcut Başkan Ali Türker Yener yeniden başkan seçildi.



Adıyaman Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği tarafından yapılan 46. olağan kongrede 2 adayla gidilen seçimde mevcut Başkan Ali Türker Yener başkan seçildi.



Mevcut başkan Ali Türker Yener ve Halit Arslan'ın aday olduğu kongre Adıyaman Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinde gerçekleştirildi.



153 üyenin oy kullandığı başkanlık seçiminde mevcut Başkan Ali Türker Yener 110, Halit Arslan ise 42 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. 153 üyenin 110 oyunu alan Başkan Ali Türker Yener, yeniden başkan seçilerek, hizmet için ellinden gelen bütün gayreti göstereceğini vurguladı. 5 dönemdir görevde olduğunu hatırlatan Başkan Yener, "Kamu yararı ve toplumsal sorumluluğu her zaman ön planda tutan ve bilimin rehberliğini kendisine ilke edinen il temsilciliğimiz, tüm mensupları ile birlikte bugüne kadar izlediği çizgisini korumak ve sürdürmekte kararlı olduğu gibi, ilimize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza ilişkin çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.



Önümüzdeki 2 yıllık süreçte, bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte, hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm meslektaşlarımın hizmetinde olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi. - ADIYAMAN