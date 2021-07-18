Başkan Aktürk: "Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum"
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Başkan Aktürk: "Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum"

Başkan Aktürk: 'Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Aktürk, yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlardır. Bayramlar, zorluklar içinde olan herkese ulaşmak, olanların ihtiyaçlarını gidermek, yetimlerin başlarını okşamak, sevinçlerle birlikte acıları da paylaşabilmek adına önemli günlerdir.

Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak bu mübarek günleri, manevi önemine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız. Allah adına kesilen kurbanların makbul olmasını temenni ediyorum. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. Kurban, Allah'a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. Kurbanlarını paylaşan kardeşlerimize sevgi ve merhameti bütün topluma yaydıkları için teşekkür ediyorum.

Bayram dolayısıyla, şehitlerimize bir kez daha, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygularla, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor; birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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