Başkan Aksoy'dan çifte müjde
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Başkan Aksoy'dan çifte müjde

Başkan Aksoy'dan çifte müjde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ilçenin en büyük iki sorununa adeta neşter vuruyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ilçenin en büyük iki sorununa adeta neşter vuruyor. Başkan Aksoy Bozova'ya doğalgaz gelmesi ve işsizliği önlemesi adına fabrika kurulması için öncü oldu.

Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve Milletvekili Mehmet Ali Cevheri Bozova'ya iki güzel proje kazandırdı. Belediye Başkanı Suphi Aksoy, projeler hakkında yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri'ye ilettiğimiz notlar ile iki güzel projeyi ilçemize inşallah kazandıracağız. Bozova İstihdam Odaklı Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında bir fabrika binası için desteklerini istedik. Proje ile 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 600 kardeşimize istihdam sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Talep üzerine Bozova'ya Doğalgaz getirilmesinin 2022 yılı yatırım programına alındığını belirten Belediye Başkanı Suphi Aksoy, "Öncelikle ilçemiz ile ilgili olarak hayata geçirmeyi düşündüğümüz her iki proje için bakanlarımıza ve Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'ye ilçem ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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