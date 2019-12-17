Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı
Haberler » Güncel » Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı - Haber

Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eşini kaybeden Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

17.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:14
Başkan Akgün, Gürbüz Çapan'ın acısını paylaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. , eşini kaybeden Kurucu Belediye Başkanı Dr. 'ı acı gününde yalnız bırakmadı.


Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ın eşi Ayfer Çapan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayfer Çapan için Esenyurt ilçesi Yenikent Muhammediye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Başkan Akgün, Gürbüz Çapan ve ailesine başsağlığı diledi. Ayfer Çapan'ın naaşı Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki Çapan Ailesi Kabristanlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler