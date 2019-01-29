CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Türkeş'in İdamını İsteyen Babası Hakkında İlk Kez Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret eden CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için idam isteyen babası hakkında ilk kez konuştu. Soyer, "Çok vahşi bir dönemdi ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok." dedi.

AKŞENER'İN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu, eşi Neptün Soyer ile birlikte ziyaret etti. Ziyaretin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Babadan oğla suç geçmez" sözlerini değerlendiren Soyer, "Akılcı rasyonel açıklamalar bunlar." dedi.

Meral Akşener

"ESKİ YARALARI KAŞIMANIN FAYDASI YOK"

Soyer, MHP'nin tepkisini çeken olaya ilişkin ise "12 Eylül dönemi çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönem tabii ki hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok. Yanlıştı, kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirlerini boğazlıyorlardı. Çok vahşi bir dönemdi ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir kent ve dünya için uğraşmak gerekiyor. Seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti'yi de ziyaret edeceğim. Yerel siyaset başka bir şey. Biz herkesle kucaklaşacağız. Herkes herkesle kucaklaşıyor zaten ama siyaset ayrıştırıyor. Yerelde buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Tunç Soyer

"İZMİR'DE İYİ BİR TUNÇ SOYER DÖNEMİ OLACAK"

Kocaoğlu ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Soyer, şöyle konuştu:

"Gerçekten Aziz Başkan son derece pozitif. Bütün kalbiyle inanıyor. 'Bu parti bana 15 yıl bu görevi verdi, partinin kurumsal kimliğine son derece sadık bir insanım ve bu ne gerektiriyorsa onu yaparım' noktasında. Bu da bize çok cesaret veren bir nokta. Aziz Başkanın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikim İzmir'de kimsede yok. O çok kıymetli bir şey. Biriktirdiği ne varsa bizim için kullanacak. Bize el verecek. O nedenle çok mutluyum. İzmir'de iyi bir Tunç Soyer dönemi olacak. Temiz, iyi ve yeni siyasete dair özlem var. Bunu hissediyorum. İsim biraz daha benim önüme geçmiş durumda. Bunun gereklerini yapacağım. Çok önceliğimiz var."

Yerel siyasetin apayrı bir şey olduğunu vurgulayan Soyer, "Biz genelde yürütülen siyaset ile uzaktan yakından ilişkili olmayacağız. Yerel yönetim bambaşka dinamiklerle yürüyen bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklamayı gerektiren bir şey. O nedenle merkezde yürütülen çatışmalar, kavgalar, itişler, kakışlar bizim umurumuzda değil. Herkesi kucaklayacak bir çalışma yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ GEÇİŞİ

Körfez Geçişi projesine ilişkin konuşan Soyer, "Buna karşı çıkmak veya taraftar olmak bir siyasi tercih gibi görünüyor. Bizim böyle bir siyasi tercihimiz olamaz. Biz gerçekten İzmir'e fayda ediyor mu etmiyor mu teknik anlamda sonuçları ne diye bakarak karar vereceğiz" diye konuştu.

BABASI TÜRKEŞ İÇİN İDAM İSTEDİ

Tunç Soyer'in babası olanaskeri savcı Albay Nurettin Soyer, 12 Eylül döneminde, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası istemişti. Mahkeme tarafından kabul görmeyen iddianame nedeniyle Türkeş'e 5 yıl hapis cezası verilmiş, aynı davada 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Alparslan Türkeş

Kaynak: İHA