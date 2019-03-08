Başkan Adayı Dr. Hıdır "Suyu Kirletmek Geleceğimizi Kirletmektir,müsaade Etmeyeceğiz"

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, kıyısal ilçeleri gezip, incelemelerde bulunduktan sonra"suyu kirletmek geleceğimizi kirletmektir, buna müsaade etmeyeceğiz"dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Dr. Mehmet Nil Hıdır seçim gezileri kapsamında dolaştığı Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Dalyan'da denizin kirliliğinin vatandaşlar tarafından hissedilir boyuta gelmesinden duyduğu rahatsızlığı yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır "Fethiye'de denizin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,başbakanlığı döneminde yaptığı İstanbul Haliç'teki gibi mutlaka körfezin deniz suyu akışını bir tünelle sağlayıp körfezi denize girilebilecek hale getirmek ile mümkündür" dedi. Dr. Mehmet Nil Hıdır, geçmişte bununla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığını ancak yapacak güce sahip olmayan yerel yönetimler tarafından görmezden gelindiğinin altını çizdi.

Dr.Hıdır,Muğla'da özellikle Marmaris Bozburun, Ekincik Koyu, Tavşan Bükü'nde gördüğümüz manzara içler acısı.Buralarda arıtmalar iflas etmiş durumda. Mesela, Fethiye'nin tamamının mutlaka kanalizasyon sistemine bağlanması gerekmektedir. Karaçulha, Esenköy, Şövalye Adası'nda bazı oteller maalesef kanalizasyon sistemine bağlı değildir. Mevcut arıtma tesisinin ilçe içinden taşınıp daha geniş kapsamlı bir arıtma yapılarak arıtmadan çıkan su, derin deşarj sistemi ile açık denize boşaltılmalıdır. Kanal suları körfeze akmamalıdır, bunun çözümü gönül belediyeciliği ile mümkündür.

Yine Bodrum Gümbet'te bir beton iskele kesinlikle yapılmalıdır. Gümbet Koyu'nun mevcut hali denizin kendinden olmayanı kıyıya vurduğunun acı örneklerini sunar haldedir. Kıyılarda araba lastikleri,pet şişeler, içine deniz kumu dolmuş poşetler, kırılmış cam şişeler ile oldukça sağlıksız görüntüler oluşturmaktadır.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de kruvaziyer gemi iskeleleri yapmak da yine yerel yönetimlerin hükümet ile arasında sağlıklı bir iletişim gerektirmektedir. "Ben bakan kapısında durmam, ben cumhurbaşkanından bir şey istemem" diyerek devasa yatırımların kapısını Muğla'ya açmak mümkün değildir. Kruvaziyer gemi iskelesi tabi ki olmalıdır ve bunun doğaya zarar vermeden bilimsel veriler ışığında hazırlanacak proje ile yapılması önem taşımaktadır.

Yine sağlıklı yat çekek yerlerine Marmaris, Ortaca,Bodrum ve Fethiye'de ihtiyaç vardır. Alt yapısıyla güçlü ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Gördüğümüz yat çekek yerlerinde tek tuvalet vardı,onun da kapısında "arızalıdır" levhası asılıydı. Yat çekek yerlerinin insanların aktif uğrak noktaları olduğu maalesef mevcut belediyeler tarafından fark edilmemiştir.

Deniz kirliliğinin önüne geçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelik gereği tekneler atık sularını ücret karşılığı sisteme vermek zorundalar. Ancak tekne sahipleri bu bedeli ödüyor olmalarına rağmen sintine sularının arıtılmadan denize boşaltığına şahit oluyor. Biz bu sağlıksız halin de önüne geçeceğiz.

Yine balıkçı barınakları ya hiç düşünülmemiş ya da oldukça yetersiz haldedir. Bunun çaresine de yine biz bakacağız ve denizimizin olmazsa olmazı olan balıkçılarımıza ihtiyaç duydukları barınakları mutlaka yapacağız."ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA