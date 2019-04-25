Cani Koca, Başka Bir Erkekle Mesajlaşıyor Zannettiği Karısını Vahşice Katletti!
İzmir'de 52 yaşındaki cani koca, telefonda oyun oynayan eşini başka bir erkekle mesajlaştığını zannedince bıçakladı.
İzmir'in Konak ilçesinde Kenan Akçalı (52), telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığını zannedince, çıkan tartışmada bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1419 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen emekli işçi Kenan Akçalı ile eşi ev kadını Sibel Akçalı arasında sözlü tartışma çıktı.
KOMŞULARI EKİPLERE HABER VERDİ
Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan Akçalı, mutfaktan kaptığı bıçakla Sibel Akçalı'yı bıçakladı. Dairenin kapısını açan Akçalı'nın çığlıkları üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Akçalı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi Kenan Akçalı'yı yakalayarak gözaltına aldı.
KISKANÇLIK NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında evde bulunan Akçalı çiftinin kızları G.A.'nın ifadesine başvurdu. G.A. ifadesinde, annesinin telefonla oyun oynadığı sırada, babası Kenan Akçalı'nın başka bir erkekle mesajlaştığını zannederek tartışmaya başladıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine olayın yaşandığını söylediği bildirildi.
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kıskanan İnsan öldürmez sevmeyen öldürür. . . . . kıskanmak hem iyi, hem kötü , ama bu hemimizin doğal olarak içimizde vardır. . . kıskanan sevdiğini kazanmak ister kaybetmek değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM BİTİK KADIN GENÇ VE GÜZEL DURUYOR, ADAM KENDİNİ YETERSİZ GÖRÜP KISKANMIŞ VE BAHANE ARAMIŞ OLABİLİR VE ALKOLDE ŞİŞEDEKİ GİBİ DURMAZ İNSAN BEDENİNDE. DEMEKKİ İÇKİDEN UZAK DURACAĞIZ. ALLAH RAHMET EYLEYE ADAMIDA ALLAH KURTARSIN DİYELİM Kİ BAŞKA NE DENEBİLİR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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lanet olsun senin gibi adama senin gibi insana lanetler olsun Allahın gazabı üstüne olsun soğudunmu şimdi değdimi mikrop hayatının geri kalanını hapislerde çürü geber evlatlarını annesiz babasız bıraktın ne uğruna ne uğruna hiç iyi o zaman her koca en ufak tartışmada eşinin çocuklarının annesinin katili olsun bumu hayat bu kadar kolaymı insan canına kıymak can almakCevap Yaz Yayından Kaldır
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İzmirden herşey beklenirCevap Yaz 7 15 Yayından Kaldır