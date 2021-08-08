Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi daha modern olacak
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Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi daha modern olacak

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi daha modern olacak
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Kocaeli'nin önemli bölgelerinden olan Yuvacık'a, D-130 karayolu üzerinden bağlantıyı sağlayan Başiskele ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veriyor.

Kocaeli'nin önemli bölgelerinden olan Yuvacık'a, D-130 karayolu üzerinden bağlantıyı sağlayan Başiskele ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevcutta 2 çarpı 1 olarak hizmet veriyor. Caddenin yeniden planlanarak 2 çarpı 2 şeklinde daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkıldı.

15 BİN 985 TON ASFALT, 16 BİN 500 METRE BORDÜR İMALATI

Çalışma dahilinde bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 3 bin metre olan yolda, 15 bin 985 ton asfalt, 12 bin 750 metrekare ve 16 bin 500 metre bordür imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca iş kapsamında 3 adet menfez, 508 metre açık kanal, 2 bin 724 metre yağmursuyu hattı, 2 bin metre duvar ve aydınlatma imalatı yapılacak.

8 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında gerçekleştirilen ihaleye 8 firma teklif verdi. En düşük teklifi Fıratoğlu İnşaat tarafından verilirken en yüksek teklif Semih Atik tarafından sunuldu.

FİRMA

TEKLİF

Fıratoğlu İnşaat

17 milyon 319 bin TL

Hisarlı Mimarlık

18 Milyon 497 bin TL

Kozlu İnşaat

19 Milyon 789 bin TL

Metre Enerji

20 milyon 696 bin TL

Emay Mimarlık

21 milyon 279 bin TL

Aytaş İmalat

21 milyon 456 bin TL

Özyol Yapı

23 milyon 141 bin TL

Semih Atik

23 milyon 738 bin TL

Kaynak: Habermetre

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