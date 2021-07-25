Başımız Sağ Olsun

24 Temmuz 2021 tarihinde Fırat Kalkanı Bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında, Akkuş ilçemizden İs. Asb. Çvş. Fatih GÜNEY şehit düşmüştür.

24 Temmuz 2021 tarihinde Fırat Kalkanı Bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında, Akkuş ilçemizden İs. Asb. Çvş. Fatih GÜNEY şehit düşmüştür. Şehidimizin naaşı, bugün saat 10. 00'da Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından askeri uçakla saat 11. 30 dolaylarında Ordu-Giresun Havalimanına getirilecek. Şehidimizin naaşı, Ordu-Giresun Havalimanında törenle karşıladıktan sonra Akkuş ilçemizin Akpınar mahallesine götürülecek. İkindi namazını müteakip Akkuş'un Akpınar Mahallesinde Yeniköy İlkokulu bahçesinde yapılacak tören ve kılınacak cenaze namazından sonra Yeniköy aile mezarlığına defnedilecektir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz Milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun.

Kaynak: Habermetre