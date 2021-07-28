BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
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BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da katıldığı kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Ölmez'in (44) cenaze namazına, aynı olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez başı sargılı şekilde katıldı.

ANTALYA'da katıldığı kır düğününde ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Ölmez'in (44) cenaze namazına, aynı olayda yaralanan eşi Güldeniz Ölmez başı sargılı şekilde katıldı. Ölmez, eşinin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, geçen pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Aksu ilçesindeki restoranın açık alanında, Eda Ergen ile Erdem Eryiğit'in kır düğününde meydana geldi. Düğünde, henüz belirlenemeyen nedenle alandaki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çam ağacı, misafirlerin bulunduğu masaların üzerine devrildi. Bu sırada masalardaki yerlerinde oturanlar, ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Düğünün davetlilerinden 20'ye yakın kişi, vücutlarındaki hafif sıyrıklar nedeniyle ayakta tedavi edildi, 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 10 kişiden, sağlık durumu ağır olan Mustafa Ölmez, hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Ölmez'in cenaze namazı, bugün öğle namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda kılındı. Cenaze törenine aynı olayda yaralanan Ölmez'in eşi Güldeniz Ölmez de başı sargılı şekilde katıldı. Ölmez, eşinin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Gözü yaşlı kadın, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Ölmez'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
BAŞI SARGILI ŞEKİLDE, EŞİNİN TABUTUNUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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